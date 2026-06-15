Así fue la última publicación en redes de la joven que murió haciendo un salto de «bungee» en Brasil

La joven de 21 años que murió este sábado tras ser lanzada al vacío y sin cuerdas de protección mientras practicaba “bungee” en una localidad de Sao Paulo, Brasil, fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

Horas antes de su trágico final, Maria compartió una fotografía del puente desde el que estaba a punto de saltar. Lo llamativo es que junto a la fotografía escribió una frase que, tras la tragedia, cobró un significado inesperado.

“¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”, publicó en sus historias de Instagram. Cabe destacar que la cuenta de Maria en esta red se encuentra inactiva.

El accidente ocurrió el sábado en la conocida Ponte do Esqueleto, en la ciudad de Limeira, donde se realizan actividades de aventura y deportes extremos.

Según las primeras investigaciones, los organizadores autorizaron el salto sin que el principal sistema de protección estuviera correctamente conectado al arnés de la participante.

¿QUIÉN ERA MARIA?

Maria Eduarda residía en Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, y trabajaba como profesora de Educación Física. También contaba con formación en Gestión Deportiva y había construido una vida vinculada al deporte, la actividad física y el bienestar.

Una mujer murió tras un salto de bungee en Brasil: fue arrojada accidentalmente sin cuerdas desde un puente de 30 metros.

Una mujer murió tras un salto de bungee en Brasil: fue arrojada accidentalmente sin cuerdas desde un puente de 30 metros

En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de entrenamientos, actividades al aire libre y momentos de contacto con la naturaleza. Quienes la conocían la describían como una joven activa, apasionada por los desafíos deportivos y comprometida con la promoción de hábitos saludables.

SEIS DETENIDOS

Seis personas vinculadas a la organización de la actividad de “bungee” fueron detenidas tras la muerte de la joven en Limeira, publicó Infobae.

La tragedia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa a la joven sostenida por varios hombres en la plataforma de lanzamiento antes de ser impulsada hacia el vacío.

Apenas unos segundos después, los presentes comenzaron a gritar al advertir que la cuerda de seguridad no estaba colocada.

El video que captó la caída de uno de los helicópteros tras la colisión aérea que dejó seis muertos en Río de Janeiro

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, la cuenta regresiva se realizó con normalidad y nadie detectó a tiempo la ausencia del sistema de protección. Cuando los presentes comprendieron lo ocurrido, Maria Eduarda ya se encontraba en caída libre desde una altura de entre 30 y 40 metros, según distintas estimaciones difundidas por medios brasileños.