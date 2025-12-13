Curazao dice que «no fue informado» si la isla «sirvió de puente» en la operación de extracción de María Corina Machado

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, afirmó que su país estuvo completamente excluido de la operación secreta que permitió a la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana María Corina Machado escapar de Venezuela.

Pisas afirmó que el gabinete está colapsado de preguntas, a pesar de que ninguna autoridad extranjera compartió información previa ni posteriormente que los relacione directamente con la operación.

El alto funcionario de Curazao señaló que contactó directamente con el Consulado de Estados Unidos para preguntar qué había sucedido exactamente y si Curazao se había utilizado como punto de tránsito. Según él, simplemente le indicaron que dirigiera todas sus preguntas al consulado, sin más explicaciones.

Por lo cual, el primer ministro calificó esto de inaceptable. «Si Curazao efectivamente fue utilizado como trampolín para sacar a la señora Machado de Venezuela, entonces necesitamos claridad al respecto. El gobierno de Curazao no recibió información de nada», declaró Pisas.

Pisas también reportó que ha mantenido contactos con las autoridades holandesas, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Defensa, pero hasta ahora tampoco han podido obtener información concreta por esas vías.

Además, reveló que incluso las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela siguen investigando si salió del país en barco, helicóptero o de otra manera. Mientras tanto, se han incrementado las tensiones en el Parlamento de Curazao donde los legisladores se plantean interrogantes sobre las posibles implicaciones diplomáticas y de seguridad para la isla.

Pisas instó a Estados Unidos y los Países Bajos a una rápida aclaración. Para finalizar, señaló que Curazao tiene derecho a recibir información completa, especialmente ahora que la isla estaría vinculada involuntariamente a una operación en la que, según él, no tuvo participación alguna.