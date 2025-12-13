María Corina Machado condenó la detención en Irán de la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, y realizó cuatro peticiones

La líder de la oposición en Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, rechazó la violenta detención en Irán de la ganadora de este galardón en 2023, Narges Mohammadi, mientras asistía a una ceremonia en memoria del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi.

«No fue arrestada por ningún delito. Fue detenida por su valentía, por negarse a aceptar la humillación como destino y por defender la igualdad de dignidad de las mujeres y los derechos fundamentales de todo ser humano», indicó María Corina en su cuenta de X (Twitter).

«El nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en un escudo para innumerables iraníes a quienes se les ha dicho que vivan en silencio. La República Islámica entiende lo que las dictaduras siempre entienden: una voz valiente, una vez escuchada, no puede ignorarse. Por eso atacan en público. Por eso eligen la brutalidad. Quieren enseñar a toda una sociedad que incluso el dolor está prohibido cuando se convierte en solidaridad», añadió.

La líder opositora venezolana calificó esta detención como una confesión de miedo. «Esta semana, en Oslo, el mundo honró el poder de la conciencia. Dije a los ciudadanos del mundo que nuestra lucha es una larga marcha hacia la libertad. Esa marcha no es solo venezolana. Es iraní. Es universal. Y avanza cada vez que una mujer como Narges convierte el dolor en verdad y la verdad en acción».

«El régimen iraní ha acosado y encarcelado a Narges durante años, incluso en duras condiciones y con gran preocupación por su salud. Volver a arrestarla ahora, en un acto conmemorativo, frente a otros, es una advertencia calculada: intentan cortar la atención, la solidaridad y la presión moral que protegen a los presos políticos y exponen la tiranía», sostuvo.

«A los gobiernos de las naciones democráticas, a las organizaciones internacionales y a todos los premios Nobel de la Paz y defensores de los derechos humanos: este es un momento que exige más que declaraciones», continuó.

La Premio Nobel venezolana realizó cuatro peticiones ante esta situación:

La liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos en el monumento.

Prueba de vida, acceso a su familia y abogados y atención médica independiente sin interferencias.

Presión diplomática coordinada y consecuencias específicas contra los responsables de encarcelamientos políticos y de violencia contra la vida cívica pacífica.

Apoyo sostenido a la sociedad civil iraní, especialmente a las mujeres, que se enfrentan a un sistema basado en la intimidación.

«El autoritarismo sobrevive cuando se le permite operar en la sombra, cuando el mundo trata la represión como «asuntos internos» y el encarcelamiento político como ruido de fondo. Debemos acabar con esa complicidad. Las dictaduras aprenden unas de otras. Cooperan. Intercambian métodos, tecnología e impunidad. Nuestra respuesta debe ser la unidad: con principios, organizada e implacable», consideró.

«A Narges Mohammadi, a las mujeres de Irán, a cada preso político y a cada familia que espera fuera de la prisión: no están solos. Desde Venezuela, donde conocemos el precio de la tiranía y la fuerza del coraje cívico, los acompañamos», asentó.

Finalmente, envió un mensaje al régimen iraní: «Pueden arrestar a una persona. No pueden arrestar la verdad».