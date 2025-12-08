EN VIDEO: Cuidador fue atacado por un oso negro durante espectáculo de un parque en China

Un cuidador del Parque Safari de Hangzhou, en China, fue atacado este viernes por un oso negro durante uno de los espectáculos que se brindaba a los visitantes quienes quedaron horrorizados por la actuación del plantígrado.

El ataque, capturado en video por alguno de los presentes y ampliamente difundido en las redes sociales, reabrió el debate sobre la seguridad y la ética de utilizar animales salvajes en espectáculos de entretenimiento.

Por los momentos el parque anunció la cancelación inmediata de todas las actuaciones con osos negros después del incidente.

El video muestra cómo otros miembros del personal reaccionaron rápidamente, utilizando herramientas como sillas y palos para distraer al oso y separar al animal del empleado en cuestión. Afortunadamente, tanto el cuidador como el oso salieron ilesos del altercado, aunque la situación generó alarma entre los presentes.

Según un comunicado emitido por el parque, el cuidador llevaba una bolsa grande con zanahorias y manzanas, para recompensar al animal durante la sesión de entrenamiento.

«El oso en cuestión vio la comida, se emocionó y, en un intento de conseguirla, saltó sobre el cuidador», explicaba la declaración oficial.

MEDIDAS TOMADAS POR EL PARQUE

En respuesta al incidente, el Parque Safari de Hangzhou tomó medidas inmediatas como la suspensión de los espectáculos y la retirada del animal de las exhibiciones públicas y actividades interactivas.

Asimismo, pidieron disculpas por lo ocurrido, asegurando que se revisarán los protocolos de seguridad, de acuerdo a información manejada por medios locales.

Este evento ha avivado la discusión pública sobre el uso de animales salvajes en cautiverio para fines de entretenimiento.

Críticos y organizaciones de bienestar animal han utilizado el suceso como ejemplo de los riesgos inherentes y el estrés que sufren los animales en estos entornos.

Por su parte, las autoridades locales están investigando el cumplimiento de las normativas de seguridad animal dentro de las instalaciones del parque.