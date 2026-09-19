Cuba sufrió otro apagón nacional: sistema eléctrico registró una «desconexión total»

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba colapsó este viernes, 18 de septiembre, por octava vez en lo que va de 2026.

El apagón dejó sin electricidad a más de nueve millones de cubanos en toda la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), citado por EFE.

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La entidad detalló a través de redes sociales el alcance del colapso y aseguró que ya se trabaja en restablecer el servicio.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación», indicó el Minem.

El origen de la falla, según las autoridades, estuvo en la región occidental del país antes de propagarse a la totalidad del sistema.

El Minem especificó que «la falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país», que incluye a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas.

Por su parte, la estatal Unión Eléctrica confirmó el alcance geográfico total de la desconexión, que se extendió de un extremo a otro de la isla, desde Matanzas hasta Guantánamo.

CAUSA DE LA FALLA

La compañía atribuyó el origen técnico del incidente a un problema puntual en la red de transmisión. En concreto, la causa de la caída parcial del SEN fue un «disparo de la sección de la línea 220 kV Matanzas-Cienfuegos», y agregó que «en este minuto se encuentra totalmente desconectado».

Este nuevo colapso se produce en medio de una crisis energética que golpea a la isla desde 2024 y que se ha agravado por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, lo que ha derivado en cortes de más de 20 horas diarias en buena parte del territorio cubano.

Solo este año, Cuba ha sufrido dos apagones nacionales en marzo, tres en julio y dos en agosto, antes de este octavo.

ADVERTENCIA DE ESTADOS UNIDOS

Asimismo, por medio de un mensaje de la Embajada de EEUU en Cuba, se advirtió a «todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Cuba o que planeen viajar al país deben estar al tanto de la situación y tomar las previsiones necesarias».

«Se han reportado interrupciones en los servicios de telefonía móvil e internet. La red eléctrica cubana es cada vez más inestable y se han registrado múltiples apagones a nivel nacional en los últimos meses. El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable, y se registran cortes adicionales —tanto programados como imprevistos— con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados», se agregó en la comunicación difundida a través de la red social X.