Revelan detalles de lo que podría ser la reunión entre Trump y Delcy Rodríguez

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, previsto para el próximo martes en Nueva York, no tendría el formato de una cumbre bilateral formal.

Se trataría de un encuentro breve y menos protocolario, según trascendió este mismo viernes, 18 de septiembre. Así lo precisó el periodista y corresponsal de ABC en la Casa Blanca, David Alandete, quien detalló el formato previsto para el encuentro.

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«Una fuente de la Administración, en una conversación con periodistas, precisa que será en formato ‘pull aside’. Es decir, no se plantea de momento como una reunión bilateral formal, con delegaciones sentadas, agenda propia y comparecencia conjunta, sino como un encuentro más breve y menos protocolario entre ambos dirigentes aprovechando que coincidirán en Nueva York», señaló a través de su cuenta de la red social X.

Pese al formato reducido, el comunicador advirtió que la cita no pierde peso político, dado lo que representa dentro de la relación que ambos gobiernos han tejido en los últimos meses.

«Pero el formato no resta importancia política al encuentro. Será el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez y la señal más clara hasta ahora de la relación que Washington ha sumado con la cabeza del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro», agregó el comunicador.

La cita se daría en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y marcaría el primer cara a cara entre ambos mandatarios, anunció la Casa Blanca.

Se trataría, además, del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que sostuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

El acercamiento se daría luego de que Washington capturara a Maduro en Caracas el pasado 3 enero y restableciera relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.