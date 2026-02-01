CUBA EN EMERGENCIA: La Habana registra inundaciones en medio de grave crisis energética

Cuba vive una situación de emergencia, luego de que un frente frío con fuertes vientos llegó a la región occidental de la Isla causando inundaciones en partes de La Habana, en medio de la crisis energética que se ha traducido en apagones simultáneos que han afectado a más del 50% del territorio durante el horario de mayor demanda eléctrica.

La convergencia de ambos fenómenos expone la fragilidad estructural que atraviesa el gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel.

Este frente frío, el octavo de la temporada invernal, llegó al occidente cubano durante la tarde del sábado, generando rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora, según el Instituto de Meteorología.

Las penetraciones del mar rebasaron el muro del Malecón habanero, provocando inundaciones en calles de El Vedado donde el agua afectó cisternas y sótanos de edificios residenciales.

EVACUARON A LAS PERSONAS VULNERABLES

Equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil evacuaron a personas vulnerables residentes en zonas cercanas al litoral de la capital cubana.

Las olas alcanzaron entre tres y cuatro metros de altura, avanzando tierra adentro en sectores históricamente afectados, según reseñó Infobae.

Paralelamente, la crisis energética que arrastra la isla antillana se manifestó con particular dureza. Los apagones estarían afectando este domingo, simultáneamente al 59,3% del territorio, durante el horario de mayor consumo, según la Unión Eléctrica de Cuba.

Las centrales termoeléctricas operan con obsolescencia crítica tras décadas sin inversiones significativas en mantenimiento. A esto se suma un déficit crónico de combustible por la incapacidad del gobierno cubano de importar petróleo en cantidades suficientes debido a la escasez de divisas.

Durante febrero, Cuba ha registrado apagones diarios con afectaciones entre 1.362 y 1.779 megavatios, sin ninguna jornada con menos del 41% del país sin electricidad en las horas pico, según datos de la Unión Eléctrica analizados por medios independientes.

Los apagones afectan la refrigeración de alimentos, el funcionamiento de hospitales que dependen de generadores ineficaces, el suministro de agua potable y la producción de pan.

La Habana, tradicionalmente menos afectada, enfrenta desde febrero cortes programados de hasta seis horas diarias, además de apagones nocturnos no planificados.