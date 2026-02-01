Mundo

CUBA EN EMERGENCIA: La Habana registra inundaciones en medio de grave crisis energética

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
CUBA EN EMERGENCIA: La Habana registra inundaciones en medio de grave crisis energética
Foto: EFE / Ernesto Mastrascusa

Cuba vive una situación de emergencia, luego de que un frente frío con fuertes vientos llegó a la región occidental de la Isla causando inundaciones en partes de La Habana, en medio de la crisis energética que se ha traducido en apagones simultáneos que han afectado a más del 50% del territorio durante el horario de mayor demanda eléctrica.

Contents

La convergencia de ambos fenómenos expone la fragilidad estructural que atraviesa el gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel.

Leer Más

Falsos reportes sobre tirador activo desató el pánico y el caos en centro comercial de Miami-Dade
Falsos reportes sobre tirador activo desató el pánico y el caos en centro comercial de Miami-Dade
Uruguay recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y este es el motivo
EN EEUU | Tiroteo en una fiesta de cumpleaños dejó al menos cuatro muertos y varios heridos, la mayoría son adolescentes

Este frente frío, el octavo de la temporada invernal, llegó al occidente cubano durante la tarde del sábado, generando rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora, según el Instituto de Meteorología.

Las penetraciones del mar rebasaron el muro del Malecón habanero, provocando inundaciones en calles de El Vedado donde el agua afectó cisternas y sótanos de edificios residenciales.

EVACUARON A LAS PERSONAS VULNERABLES

Equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil evacuaron a personas vulnerables residentes en zonas cercanas al litoral de la capital cubana.

Las olas alcanzaron entre tres y cuatro metros de altura, avanzando tierra adentro en sectores históricamente afectados, según reseñó Infobae.

Paralelamente, la crisis energética que arrastra la isla antillana se manifestó con particular dureza. Los apagones estarían afectando este domingo, simultáneamente al 59,3% del territorio, durante el horario de mayor consumo, según la Unión Eléctrica de Cuba.

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE CUBA «ESTÁ A PUNTO DE CAER» PORQUE YA NO RECIBE PETRÓLEO DE VENEZUELA

Las centrales termoeléctricas operan con obsolescencia crítica tras décadas sin inversiones significativas en mantenimiento. A esto se suma un déficit crónico de combustible por la incapacidad del gobierno cubano de importar petróleo en cantidades suficientes debido a la escasez de divisas.

Durante febrero, Cuba ha registrado apagones diarios con afectaciones entre 1.362 y 1.779 megavatios, sin ninguna jornada con menos del 41% del país sin electricidad en las horas pico, según datos de la Unión Eléctrica analizados por medios independientes.

Los apagones afectan la refrigeración de alimentos, el funcionamiento de hospitales que dependen de generadores ineficaces, el suministro de agua potable y la producción de pan.

La Habana, tradicionalmente menos afectada, enfrenta desde febrero cortes programados de hasta seis horas diarias, además de apagones nocturnos no planificados.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El niño Liam Conejo junto a su padre fueron liberados en Texas y regresan a Mineápolis
El niño Liam Conejo junto a su padre fueron liberados en Texas y regresan a Mineápolis
EEUU
Trump cree que Cuba buscará un "trato" con Estados Unidos y la isla volverá a ser "libre"
Trump cree que Cuba buscará un «trato» con Estados Unidos y la isla volverá a ser «libre»
EEUU
#1Feb | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados
#1Feb | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados
Venezuela