Trump dice que Cuba «está a punto de caer» porque ya no recibe petróleo de Venezuela

Las tensiones entre Washington y La Habana volvieron a escalar este martes, 27 de enero, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Cuba “está a punto de caer” debido al cese del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump aseguró que Cuba atraviesa un momento crítico y que su estabilidad depende en gran medida del flujo energético y financiero que recibía desde Caracas, ahora interrumpido desde la captura del chavista tras una incursión militar estadounidense en la capital venezolana.

«Está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso», aseguró Trump a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.

Cuba “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”. Así lo enfatizó el mandatario estadounidense.

La Habana, por su parte, rechazó de manera contundente las declaraciones y acciones de Estados Unidos. El líder del régimen Miguel Díaz-Canel calificó la intervención en Venezuela como un “acto de terrorismo” y advirtió que Cuba no aceptará presiones ni amenazas.

«No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos», dijo.

🇺🇸🇨🇺‼️ | Desde Iowa, Donald Trump afirmó que Cuba está “muy cerca de colapsar”, anticipando un deterioro acelerado del régimen comunista. En paralelo, Polymarket marca 63% de probabilidad de que el presidente (puesto a dedo) cubano sea removido este año, señal de que el mercado… pic.twitter.com/Y2i7q3qlWc — UHN Plus (@UHN_Plus) January 27, 2026

ESTADOS UNIDOS – VENEZUELA

En tanto, el mandatario estadounidense afirmó que la nueva relación energética entre Estados Unidos y Venezuela traerá beneficios económicos para ambos países.

“Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país”, dijo, destacando que mantiene una “muy buena relación” con los líderes venezolanos (encabezados por Delcy Rodríguez) y que su administración pretende consolidar esa alianza en el corto plazo.

Como se sabe, la Casa Blanca ha sostenido una línea de presión continua sobre Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas el pasado 3 enero.

Tras el traslado del chavista a Nueva York para su juicio por narcoterrorismo, Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de «estabilización». La misma está siendo gestionada o tutelada por los Estados Unidos.