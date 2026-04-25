Crimen de exreina de belleza en México: Su esposo reveló la impactante razón por la que convivió un día con el cuerpo

Alejandro Sánchez, esposo de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, permaneció un día entero junto al cadáver de su pareja debido a que, dijo, intentaba alimentar al bebé de ambos.

Según el periodista Carlos Jiménez, el hombre convivió con los restos de la víctima antes de notificar a las autoridades sobre el crimen.

El titular del programa ‘C4 En Alerta’ reveló en su cuenta de X que una cámara con sensor de movimiento captó los eventos previos que involucran a la suegra de la joven. Jiménez escribió: «Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bebé pues aún está en lactancia».

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El comunicador no precisó los motivos exactos por los cuales Sánchez Herrera demoró un día completo para alertar sobre el homicidio cometido presuntamente por Erika María Guadalupe Herrera Coriand, su propia madre y suegra de la víctima. Esta omisión inicial ha generado interrogantes sobre la conducta del esposo frente al asesinato de Carolina Flores en su domicilio.

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, explicó que su yerno justificó su silencio alegando una profunda preocupación por el bienestar del bebé. «Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar», detalló la mujer.

La madre de la exreina añadió que el hombre dedicó esas horas a grabar instrucciones audiovisuales para terceros sobre el cuidado alimenticio del menor de edad ante su posible ausencia legal. «Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer en lo que él iba a estar ausente», declaró Gómez Molina.

¿CUÁNDO ACUDIÓ EL ESPOSO DE CAROLINA FLORES A LA FISCALÍA?

El esposo de Carolina Flores acudió finalmente a la Fiscalía General de Justicia el 16 de abril, un día después del asesinato, acompañado por su equipo de representación legal. Los reportes indican que fue en ese momento cuando el hombre decidió romper el silencio y comunicarse telefónicamente con su suegra para informarle la tragedia.

Reyna Gómez precisó que recibió la llamada el jueves a las 1:35 PM y que inicialmente preguntó por el estado de salud de su hija antes de recibir la noticia. «Ya fue que me dijo que estaba muerta», relató la madre, quien inmediatamente entró en un estado de crisis nerviosa al escuchar la confirmación.

En medio de los gritos, la mujer escuchó una voz femenina a lo lejos y llegó a albergar la esperanza de que fuera Carolina, pero su yerno desmintió esa posibilidad rápidamente. «Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’», sentenció Gómez sobre la confesión telefónica.

Actualmente, las autoridades no han ejecutado detenciones relacionadas con el asesinato de la exreina de belleza, a pesar de la gravedad de los testimonios presentados. Sin embargo, un Juez de Control de la Ciudad de México emitió formalmente una orden de aprehensión contra la suegra de la víctima, Erika Guadalupe Herrera Coriand.

La mujer de 63 años permanece desaparecida desde el 15 de abril, fecha en la que presuntamente cometió el crimen antes de huir del lugar de los hechos.