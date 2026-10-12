Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002, informó el Foro Penal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) examinará el caso de las víctimas del 11 de abril de 2002, cuando 19 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas de bala, en el marco del «golpe de Estado» en Venezuela.

La ONG Foto Penal informó en redes sociales sobre la evaluación que hará la Corte. De acuerdo a la nota de prensa, el organismo evaluará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos en esa fecha.

Este proceso inició en 2002, poco después de la masacre, tras una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Casi 25 años después, la Corte escuchará el caso Trujillo y otros vs. Venezuela.

La audiencia se llevará a cabo este mismo miércoles, 14 de octubre, en San José, capital de Costa Rica. A partir de las 9 de la mañana, la Corte escuchará los argumentos sobre el caso y las hipotéticas reparaciones a las víctimas.

CORTE TIENE EL EXPEDIENTE

En julio de 2024, la Comisión Interamericana remitió a la Corte el expediente del caso. Según esta evaluación, «el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial».

«Señaló que el Estado no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables», apuntó Foro Penal.

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Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, y Gonzalo Himiob, director vicepresidente, participaron en la presentación del caso. Además, estarán presentes en la audiencia de la Corte, que dará «un nuevo paso en una búsqueda de justicia»

La audiencia se podrá seguir en vivo por los canales oficiales de la Corte. Para el Foro Penal, la audiencia es «oportunidad para determinar la responsabilidad internacional del Estado y establecer las reparaciones correspondientes».