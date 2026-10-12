Por esta razón, el gobierno de Uruguay descartó restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela

El gobierno de Uruguay descartó este lunes restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, alegando que primero deben darse unas elecciones presidenciales para dar «legitimidad» a las autoridades de Caracas.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, concedió una entrevista al periódico brasileño Folha de São Paulo. A la vez que abordó diversos temas de la actualidad regional, mencionó la situación de Venezuela.

El canciller fue contundente cuando fue consultado sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. «Absolutamente no, y no las reanudaremos», dijo Lubetkin, quien cuestionó la legitimidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Nada ha cambiado. Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente que ahora, además de todo lo demás, está encarcelado en Estados Unidos, y de ese presidente surge otro igual de ilegítimo», dijo el canciller.

LA CONDICIÓN DE URUGUAY

Tras los hechos del 3 de enero, varios países restablecieron relaciones diplomáticas con Venezuela, incluyendo a Estados Unidos. Sin embargo, Lubetkin subrayó que Uruguay tiene una condición elemental: unas elecciones presidenciales.

«Para nosotros, la solución para Venezuela es muy clara: que haya elecciones, que alguien gane, que un tribunal independiente confirme que María o José ganaron», dijo el canciller.

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Lubetkin dijo que, una vez se cumpla este requisito, Montevideo está abierto a retomar los canales con Venezuela. «15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo vencedor de una elección democrática», sentenció.

En enero, el propio Lubetkin afirmó que Uruguay no reconocía a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, al igual como tampoco lo hacía con Nicolás Maduro. Igualmente, Venezuela mantiene relaciones consulares con ese país desde mediados de 2025.