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Copa Airlines reanuda los vuelos a Valencia y Barquisimeto a partir de esta fecha

Por Caraota Digital
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(EFE).- Copa Airlines informó este miércoles de la reanudación, a partir de abril y mayo próximo, de sus vuelos desde Panamá con destino a las localidades venezolanas de Valencia y Barquisimeto, con lo que aspira a un proceso progresivo de incremento de sus frecuencias hacia el país suramericano.

«Regresar a Valencia y Barquisimeto representa un paso fundamental en nuestro compromiso con Venezuela. Estas ciudades son parte esencial de nuestra operación en el país», indicó el gerente general de Copa Airlines en Venezuela, Roberto Pulido, citado en una nota de prensa.

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Pulido señaló que con esta expansión la empresa da un paso más hacia la recuperación total de la operación que se mantenía hasta 2024.

LOS VUELOS DE COPA AIRLINES

Los vuelos desde la Ciudad de Panamá hacia Valencia comenzarán el próximo 5 de abril. Será con cinco frecuencias semanales, los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

Para julio, prosiguió Copa Airlines, aumentará a siete vuelos semanales en esta ruta.

Entretanto, los viajes desde Panamá hacia Barquisimeto se iniciarán el próximo 4 de mayo, con tres frecuencias semanales, los lunes, jueves y viernes.

Copa Airlines reactiva su frecuencia nocturna en la ruta Panamá - Caracas

Asimismo, detalló que la reactivación de estas frecuencias permitirá a los pasajeros del centro-occidente venezolano conectarse con más de 85 destinos en 32 países de la región. Incluyendo 17 ciudades de Estados Unidos.

El pasado 8 de enero, Copa Airlines informó de la reanudación de sus vuelos desde y hacia Caracas. Esto «tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo». La ruta se mantenía suspendida desde el 4 de diciembre de 2025 en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

A principios de enero, la aerolínea panameña había anunciado la reanudación de su vuelo a la ciudad de Maracaibo. Esta es la única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela y de cuya suspensión temporal informó horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado.

EFE
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