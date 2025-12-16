Copa Airlines extiende hasta el 15 de enero la suspensión de vuelos a Venezuela

(EFE).- La aerolínea panameña Copa Airlines informó este martes que extiende hasta el 15 de enero próximo la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de «que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa».

Esta es la tercera extensión de la suspensión de vuelos anunciada por Copa, desde que lo hizo por primera vez el pasado 4 de diciembre y la renovó el 12 de diciembre, en medio de las tensiones entre Venezuela y EE.UU. por la lucha de Washington contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico.

«Copa Airlines informa que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026, fecha en la que se estima que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos», indicó este martes un comunicado de la empresa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Suspensión temporal de vuelos a Caracas hasta el 15 de enero de 2026 pic.twitter.com/jdP8LuMOkN — Copa Airlines (@CopaAirlines) December 16, 2025

Añadió que dada «la demanda para viajes en esta época del año, Copa Airlines ha incrementado su frecuencia de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela».

«Adicionalmente, como parte de la evaluación de alternativas operativas, hoy martes 16 de diciembre de 2025, la aeronave de carga de Copa Airlines, B737-800BCF, matrícula HP1990W, está realizando un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela , donde Copa no ha tenido vuelos regulares desde julio de 2024», agregó.

VUELOS A VENEZUELA

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. había instado a «extremar la precaución» al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de «amenaza» e intento de propiciar un cambio de régimen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado 29 de noviembre en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado «en su totalidad».

EFE