Consternación en Madrid: Aberrado transmitía en streaming los abusos contra su hija y recibía pagos, así lo descubrieron

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Foto: Guardia Civil de España en X (Twitter)

La sociedad española está conmocionada por el caso de un hombre que, presuntamente, retransmitía en directo los brutales abusos sexuales que cometía sobre su hija menor de edad en Madrid, capital de España.

La Policía Nacional de España informó sobre la captura del hombre. Los primeros reportes indican que, mediante una aplicación de streaming, el sujeto transmitía los abusos sexuales, a cambio de monedas virtuales.

De acuerdo a RTVE, la Policía Nacional recibió un aviso de un ciudadano, a través de un correo habilitado para denunciar caso de pornografía infantil. Así pues, las autoridades tuvieron conocimiento de las actividades del hombre.

Los funcionarios capturaron al hombre en la ciudad de Madrid, en el marco de varias averiguaciones. Al registrar su vivienda y celular, los investigadores encontraron gran cantidad de material de pornografía infantil.

MODUS OPERANDI DEL HOMBRE

Las investigaciones revelaron que el hombre accedía a salas privadas de streaming y usaba fotografías en las que aparecía junto a su hija. De tal forma, encontraba a usuarios interesados en estos contenidos ilegales. Luego, mediante otra aplicación, difundió en directo los abusos que cometía contra la menor de edad.

El hombre usaba una aplicación de mensajería externa para hablar con los espectadores, quienes le enviaban monedas que intercambiaba por regalos. Desde 2024, recibió más de 5.000 mensajes.

El sujeto fue acusado de los delitos de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual a menor. En ese sentido, la justicia ordenó que se mantenga en prisión provisional mientras avanzan las investigaciones.

