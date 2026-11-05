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Conoce los nuevos venezolanismos y gentilicios que incorporó la RAE

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

La Real Academia Española (REA) incorporó más de 80 venezolanismos, los cuales pasarán a formar parte del Diccionario de la Lengua Española. Previamente, se hizo una investigación sobre las palabras para agregarlas.

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El profesor Luis Barrera Linares, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua (AVL) y miembro de la RAE, informó en sus redes sociales sobre la incorporación de los 81 venezolanismos.

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«Tras un esfuerzo de más de una década, en busca de documentación que demuestre su uso y gracias a la Comisión de Lexicografía de la AVL, han ingresado al Diccionario de la Lengua Española 81 nuevos venezolanismos», indicó el educador.


Además de los venezolanismos, la RAE también incorporó 126 gentilicios de ciudades, localidades y municipios del país. Entre ellos destacan: acarigüeño, acarigüeña; zaraceño, zaraceña; anaquense; altagraciano, altragraciana; barbarense; baruteño, baruteña, boconés, boconesa; calaboceño, calaboceña.

NUEVOS VENEZOLANISMOS

Algunos de los venezolanismos agregados por la RAE son: alpargatuda, alpargatudo; catorcera, arrebiate, arrejunte, coletear, asquerosito, cachachá; sifrino, sifrina; hablapaja, guayoyo, mandoca, matraquear, vergación, frasquitera, firifiri, fomentera, enchinchorrarse, coñaza y chocancia.

A esto se deben sumar otras palabras, como catajarria, caligüeva, cachicorneto, bolsiclón, bonchona, desmangurrillarse, empichacar, esmachetarse, ladre, pagapeos, palamentazón, quiquirigüiqui.

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La REA presentó el pasado viernes la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española. Tanto en formato digital como en impreso, el texto ofrece 99.990 artículos y más de 200.00 acepciones. Tiene dos volúmenes de tapa dura y 3.606 páginas.

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