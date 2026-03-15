CONMOCIÓN EN PERÚ: Candidato presidencial falleció este 15Mar en aparatoso accidente de tránsito

Un fatal accidente de tránsito se cobró este domingo 15 de marzo la vida de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores de Perú, siniestro que ocurrió en la carretera de Rumichaca, en la región de Ayacucho.

La militante y candidata a diputada del PTE, Emily Silva, confirmó el fallecimiento y extendió sus condolencias a los familiares. Durante una comunicación con Latina, precisó que la comitiva accidentada transportaba al presidenciable a dos horas de la ciudad de Ayacucho.

«Ellos han ido por vía terrestre; la comitiva siempre viaja. Él ha viajado con algunos compañeros, pero él se habría llevado la peor parte. Yo me comuniqué con él, me dijo que se estaba yendo para Ayacucho, la unidad que él usaba era una camioneta, me invitó a viajar, pero yo no pude. La semana pasada estuvieron en Huancayo», declaró Silva.

La candidata descartó un choque vehicular y confirmó que se trató de un accidente en la carretera mientras el candidato presidencial viajaba junto a otros aspirantes al Legislativo. Indicó, además, que entre tres y cuatro personas ocupaban la camioneta al momento del suceso.

«Algunos de los compañeros con los que acabo de comunicarme y que me han dado esta noticia están también en shock. Les pedimos a las autoridades que ayuden a evacuar a nuestros compañeros que se encuentren heridos, por favor, por un acto de autoridad», acotó la militante.

Silva solicitó la pronta evacuación de los sobrevivientes hacia Lima tras recibir información sobre su traslado inicial hacia Ayacucho. «Lo que nosotros quisiéramos es que los trasladen a Lima lo antes posible, por favor», reiteró notablemente afectada.

NAPOLEÓN BECERRA CUMPLÍA UNA AGENDA

Según La República, Orlando Becerra cumplía con una agenda electoral programada para las 9 de la mañana en el distrito de Tambo-La Mar. El reporte oficial señala que el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana, en el kilómetro 138 de la vía Libertadores.

Los cuerpos de socorro trasladaron de emergencia a los heridos al Centro de Salud Pilpichaca. En la unidad viajaban Napoleón Becerra, además de Mónica Huayllane Llanca, Pizango Chota Segundo y Carlos Peñaloza Salazar, quienes presentan policontusiones y traumatismos.