Conmoción en Perú: Acribillaron a tres venezolanos mientras compartían frente a una barbería

Un grupo de sujetos armados acribilló a balazos a tres ciudadanos venezolanos la noche del pasado viernes en el distrito de Surquillo, en Lima, capital de Perú, agresión armada que ocurrió en la calle Salvador Allende, frente a una barbería y ante la mirada atónita de varios testigos.

Los atacantes llegaron al establecimiento y dispararon repetidamente contra los tres hombres mientras consumían licor en la vía pública. Dos de las víctimas cayeron sin vida en el lugar debido a la gravedad de los impactos de bala. El tercer hombre falleció minutos después mientras los equipos de emergencia lo trasladaban a un centro de salud.

Las autoridades identificaron a dos de los fallecidos como los primos Alexander Jiménez Rodríguez y José Corado Silva Rodríguez. El tercero de los venezolanos permanece registrado como ‘NN’ en las instalaciones forenses. Agentes de la Depincri de Surquillo y peritos de Criminalística acordonaron la escena del crimen para recolectar evidencias balísticas e iniciar las pesquisas.

ASEGURAN QUE LOS VENEZOLANOS ASESINADOS NO ERAN CONFLICTIVOS

Las primeras investigaciones policiales buscan precisar si el ataque responde a un ajuste de cuentas, un caso de extorsión u otra modalidad delictiva. Este triple homicidio se suma a la ola de atentados registrados en diversos distritos limeños en las últimas semanas. Los agentes revisan intensamente los vídeos de las cámaras de seguridad e interrogan a los testigos actualmente, según medios locales.

Integrantes de la División de Investigación de Homicidios señalaron que «ninguna hipótesis ha sido descartada» y que trabajan activamente para esclarecer el móvil del hecho. Asimismo, el Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cadáveres y la ejecución de las pericias de rigor.

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Habitantes del sector declararon que los ciudadanos venezolanos solían congregarse de forma habitual en ese punto de la calle. Los vecinos aclararon que las víctimas mantenían un trato pacífico y no generaban conflictos con la comunidad.

De momento, las autoridades mantienen el despliegue operativo en la zona para dar con el paradero de los sicarios.