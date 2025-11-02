Rusia reiteró respaldo a Venezuela ante «excesivo uso de la fuerza» de EEUU durante su despliegue en el Caribe

El Ministerio de Exteriores de Rusia reiteró el sábado su respaldo a Venezuela ante el despliegue militar que EEUU lleva a cabo actualmente en el Caribe y Pacífico, el cual ejerce con un «uso excesivo de la fuerza», según el Kremlin.

«Criticamos firmemente el uso excesivo de la fuerza militar para llevar a cabo acciones en operaciones antidroga», dijo Maria Zakharova, portavoz de Exteriores. Lo hizo en un comentario difundido en la página web de su ministerio.

Asimismo, aseguró que tales acciones «violan tanto la legislación interna de Estados Unidos (…) como las normas del derecho internacional».

Zakharova además agregó que Rusia «confirma nuestro firme apoyo a los líderes venezolanos en la defensa de su soberanía nacional».

Rusia, que desde 2022 lleva a cabo una invasión militar en Ucrania que ha dejado incontables muertos en territorio ucraniano, ha manifestado en los últimos días su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en medio del despliegue estadounidense.

CONTEXTO DE LOS ATAQUES DE EEUU

Las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo al menos 16 ataques letales contra lanchas que supuestamente transportan drogas. Estos han dejado hasta ahora 64 muertos, contando el más reciente de ellos la noche del sábado, ejecutado en el mar Caribe.

El pasado viernes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó a Estados Unidos de «violar el derecho internacional» con sus ataques.

Türk insistió en que los asaltos a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico «no tienen justificación alguna en el derecho internacional».

Washington defiende su operativo en el Caribe y Pacífico, asegurando que desde Venezuela se busca inundar de drogas a EEUU. Caracas, mientras tanto, insiste en que este despliegue busca un cambio de régimen en Venezuela.