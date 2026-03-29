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CONMOCIÓN EN DOMINICANA: Le quitó la vida a su hermanito tras dispararle accidentalmente con arma de fabricación casera

Por Caraota Digital
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CONMOCIÓN EN DOMINICANA: Le quitó la vida a su hermanito tras dispararle accidentalmente con arma de fabricación casera
Foto: Referencial

(EFE).- Un menor de once años mató a su hermano de siete en República Dominicana tras dispararle accidentalmente con un arma de fabricación casera, informó este sábado la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido junto al Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en un sector del municipio de Boca Chica, este de Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

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Según el informe preliminar, el menor de 11 años llevó a su vivienda un arma de fabricación casera que encontró poco antes en un terreno cercano.

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Las investigaciones indican que, ya en una de las habitaciones de la casa, se produjo el suceso en circunstancias que se investigan.

La madre de los menores relató a las autoridades que se encontraba en la vivienda cuando escuchó una detonación y que trasladó de inmediato al niño a un centro de salud, donde posteriormente falleció.

Tras el hecho, un hermano mayor, de 17 años, lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda, pero las autoridades la recuperaron y, según el reporte, contenía un cartucho calibre 12 ya disparado. EFE

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