El extraño caso de Yulixa Toloza: Acudió a un centro estético en Colombia y desapareció, dos venezolanos están detenidos

Organismos de seguridad en Colombia detuvieron a dos venezolanos relacionados con el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que sacaron inconsciente de un centro estético ilegal en Bogotá tras someterse a un procedimiento quirúrgico y cuyo paradero se desconoce.

Las detenciones ocurrieron en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, donde las autoridades hallaron el vehículo en el que trasladaron a la víctima el pasado 13 de mayo desde el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.

Uno de los capturados responde al nombre de Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético investigado. El segundo detenido quedó identificado como Kelvis Sequera Delgado, también venezolano, reseñó el medio colombiano El Tiempo.

Los dos privados de libertad habían llegado a la zona donde estaba oculto el vehículo con la intensión de desaparecerlo. No obstante, las autoridades ya lo estaban vigilando, luego de rastrearlo a través de servicios de inteligencia.

Por otra parte, las autoridades anunciaron que siguen intentando dar con el paradero de Yulixa Toloza. Asimismo, también están tras la pista de María Fernanda Martínez y su pareja, Edinson Torres, quienes serían los administradores del establecimiento y presuntamente habrían salido del país rumbo a Venezuela.

Además, trascendió que el propietario del carro, George Ramírez Cortázar, se presentó ante las autoridades para aclarar que, aunque el carro figura a su nombre, en realidad lo utilizaban María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, propietarios del centro estético Beauty Láser, debido a que no podían hacer el traspaso formal por falta de documentos legales en Colombia.

MISTERIOSA DESAPARICIÓN

Videos conocidos por las autoridades muestran que Yulixa Toloza habría quedado en delicado estado de salud tras el procedimiento. Esa misma noche, sus amigas la dejaron en el lugar para que se recuperara.

Las cámaras de seguridad registraron que hacia las 7:24 p. m., dos hombres y una mujer sacaron a la paciente del establecimiento. Posteriormente, fue subida a un vehículo negro que tomó rumbo hacia el norte de Bogotá.

#ATENCIÓN🚨| Revelan video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética en donde le fue realizado el procedimiento. Desde ese momento, se desconoce su paradero⬇️ pic.twitter.com/hu1oV2130s — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 16, 2026

Las autoridades señalan a Kelvis Sequera Delgado como el presunto conductor o custodio del vehículo en el que habría sido trasladada la mujer. En los videos, Toloza aparece siendo llevada a rastras y aparentemente desorientada.