Conmoción en Chile por muerte de migrante venezolano, recibió varios disparos en plena vía pública

Un migrante venezolano fue asesinado a tiros en la comuna de Estación Central, en la región Metropolitana de Santiago, en Chile, informó el portal Biobío. Según reportes preliminares la policía aún investiga los motivos del ataque.

Los medios locales indicaron que el ataque ocurrió la mañana de este domingo 16 de agosto en la intersección de Atahualpa y Los Pingüinos. Desde allí los transeúntes lo trasladaron hasta la Mutual de Seguridad, en donde el hombre ingresó sin signos vitales.

El comisario Sergio Mendoza, jefe de la Brigada de Homicidios Centro Norte, informó que el ciudadano era residente regular en el país y no poseía antecedentes policiales.

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A petición del Ministerio Público, equipos de la Brigada Homicidios Centro Norte junto con miembros del Laboratorio de Criminalística Central trabajan para esclarecer el caso.

“Se constató que presentaba una herida por impacto de proyectil balístico en la zona dorsal del tronco”, dijo Según explicó Mendoza. Adelantó que la causa probable de muerte es traumatismo torácico.

Por otro lado, se conoció que la investigación puede complicarse, debido a que durante el reconocimiento del cadáver no se encontró ningún documento o aparato telefónico que pertenezca a la víctima. “Es quizás muy apresurado para poder establecer si es que le falta o no algún tipo de documentación”, dijo.