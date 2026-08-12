La desconcertante declaración del venezolano acusado del asesinato de una estadounidense en Chile: le dictaron prisión preventiva

Un tribunal en Chile decretó prisión preventiva para César Rodríguez, ciudadano venezolano de 27 años, tras la audiencia en su contra por el brutal asesinato de una estadounidense, suceso ocurrido en la localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña.

De acuerdo con Bio Bio Chile, la audiencia de formalización dejó al descubierto nuevos detalles del caso que generaron conmoción entre los presentes. Según la imputación del Ministerio Público, el asesinato de Alexander Gray, de 47 años, habría sido cometido con «alevosía y ensañamiento».

Pero lo más abrumador, fueron las explicaciones del acusado. Durante la formalización, la defensa de Rodríguez planteó una eventual inimputabilidad, argumentando que habría sufrido un brote psicótico al momento de los hechos registrados este lunes.

De hecho, el propio imputado habría señalado que no estaba consciente de sus actos y que habría actuado debido a un supuesto «llamado de Jesucristo». Tesis que deberá confirmarse con las evaluaciones psicológicas y peritajes correspondientes.

Por ahora, el tribunal determinó que los antecedentes expuestos justificaban la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Asimismo, se determinó que la víctima murió producto de «una anemia aguda (desangramiento) provocada por 12 heridas cortopunzantes causadas con un cuchillo tipo carnicero, ubicadas en el tórax, la espalda y el cuero cabelludo». El ataque se produjo cuando ella regresaba tras dejar a su hijo en el colegio, detallaron.

Tras cometer el hecho, Rodríguez habría huido en bicicleta hacia el sector del río de Diaguitas. Sin embargo, un taxista de la zona advirtió la situación y siguió su desplazamiento, entregando información clave que permitió a Carabineros de la Quinta Comisaría de Vicuña desplegar un operativo y detenerlo pocas horas después.

Durante el arresto, el venezolano portaba un cuchillo tipo carnicero, una pistola de aire comprimido y diversos elementos metálicos.

Aunque la detención estuvo a cargo de Carabineros, el Ministerio Público instruyó que las diligencias investigativas continúen bajo la Brigada de Homicidios de La Serena de la Policía de Investigaciones (PDI), que ahora lleva el peso de la causa.