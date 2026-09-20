CONMOCIÓN EN PERÚ: Candidata a gobernadora fue acribillada a tiros durante un acto de campaña política

Susy Aponte Polo de Tello, conocida mediáticamente como la ‘China Polo’ y candidata a gobernadora regional por la agrupación política Socios por Áncash, Perú, perdió la vida el sábado después de que la acribillaran a tiros cuando realizaba un acto de campaña política en el mercado del distrito de Caraz, ubicado en la provincia de Huaylas.

Testigos presenciales reportaron que la postulante recibió disparos en la cabeza luego de que la abordaran por la espalda. El ataque con arma de fuego también provocó heridas a otras dos personas que se encontraban en el lugar, según el informe inicial emitido por los efectivos del Serenazgo de Caraz.

Posteriormente al suceso, personal de seguridad detuvo a un venezolano, presuntamente vinculado al atentado como autor de los disparos. Al individuo lo entregaron a las autoridades de la Policía Nacional para continuar con el debido procedimiento de investigación.

🚨 #LOÚLTIMO #URGENTE | En medio de una actividad política en un mercado en Caraz, la candidata al gobierno regional de Áncash por el movimiento regional Socios por Áncash, Susy Aponte Polo de Tello, mejor conocida como "La China Polo", fue ases1'nada. El atentado dejó a otras… https://t.co/qheWLvlivH pic.twitter.com/ntUkfBHCOg — Roger García (@Aderly) September 19, 2026

En forma paralela a su trayectoria política, la fallecida candidata Aponte Polo ejercía como periodista a través de la plataforma digital «China Polo Dominical». En este medio difundía trabajos de investigación y denunciaba presuntas irregularidades administrativas en diversas instituciones, entre ellas municipios, el Ministerio Público y la Policía Nacional, según medios locales.

EXIGEN INVESTIGACIÓN RÁPIDA POR MUERTE DE POLO DE TELLO

Previo al ataque, la comunicadora había adelantado la publicación de informes sobre candidatos del partido Alianza para el Progreso (APP) en la región Áncash, además de presuntas anomalías policiales ligadas a proyectos de infraestructura en Chiclayo. Fuentes de la Policía Nacional contemplan la hipótesis de que la postulante era objeto de seguimiento e intimidaciones de muerte.

Por su parte, Valentín Fernández Bazán, aspirante a la alcaldía de Nuevo Chimbote por el mismo movimiento político, expresó sus condolencias a los familiares y demandó una investigación célere para determinar responsabilidades. Asimismo, el gobierno regional de Áncash condenó lo ocurrido y solicitó al Ministerio del Interior establecer acciones inmediatas.