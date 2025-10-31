Conmoción en Brasil: Joven venezolano que era extorsionado fue localizado sin vida por la policía

La comunidad venezolana en la localidad de Recife, en Brasil, está conmocionada por el caso de un joven tachirense de 21 años, llamado Juan Andrés López, que fue encontrado sin vida luego de sufrir una extorsión.

El medio regional La Nación precisó que López era empleado de unos prestamistas de la ciudad brasileña. Aparentemente, unos criminales lo extorsionaron al exigirle el pago de 10.000 reales, una cifra cercana a 1.900 dólares.

López desapareció luego de contarle a sus familiares sobre esta extorsión. Desde entonces, sus seres queridos perdieron el contacto y alertaron sobre la desaparición del joven migrante.

CUERPO DE LÓPEZ

Después de varios días sin tener noticias sobre el joven, las autoridades locales informaron del hallazgo de su cuerpo. El padre de López, llamado Juan, fue notificado de que el cuerpo de su hijo estaba en la morgue de Recife.

Juan había viajado a Brasil tras conocer sobre la desaparición de su hijo. Tras el hallazgo del cadáver, se encuentran gestionando los trámites legales para la identificación legal y la repatriación del cuerpo.

Las autoridades brasileñas se limitaron a informar del hallazgo del cuerpo, pero no han aclararon la causa de muerte de López. Tampoco hay detalles sobre el lugar en el que estaba el cadáver o las circunstancias en las que falleció el joven.

Mientras avanzan en las gestiones, la familia exige que se haga una investigación formal y se esclarezca el caso. Asimismo, pusieron en marcha una campaña para recaudar los fondos necesarios para la repatriación y el funeral de López.