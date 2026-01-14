Mundo

VIDEO VIRAL: El dramático rescate de un esquiador que fue «sepultado» por una avalancha

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Momentos de tensión se vivieron el fin de semana en los Alpes suizos, en el centro del país europeo, cuando un esquiador, llamado Matteo Zilla, protagonizó un dramático rescate al escuchar a una persona sepultada por una avalancha.

Los hechos se dieron en la tarde del sábado, 10 de enero, en las montañas de Engelberg. Zilla difundió en su cuenta de Instagram el impactante rescate y el video se viralizó en cuestión de días.

Medios internacionales indicaron que ese día cayeron entre 40 y 50 centímetros de nieve en la región. Mientras tanto, Zilla, un director creativo de 37 años, esquiaba por la zona y vio algo extraño en el suelo.

En el video viral se aprecia que hay un brazo emergiendo de la nieve. Zilla se acercó rápidamente hasta este lugar y comenzó a excavar, logrando liberar la cabeza del esquiador atrapado para que pudiera respirar.

CALIFICAN DE HÉROE A ZILLA

Aunque la víctima logró volver a respirar, apenas se podía mover. Zilla confirmó en sus redes sociales que el hombre estaba consciente y no presentaba heridas graves por la avalancha que lo atrapó.

Luego de una breve operación de rescate, le quitaron toda la nieve que lo cubría y el hombre se pudo poner de pie. Sin embargo, Zilla no detalló cuánto tiempo estuvo atrapado o si fue trasladado a un centro de salud.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y la publicación original ya cuenta con miles de likes. Numerosos internautas destacaron la actuación de Zilla, a quien calificaron de héroe por su pronta respuesta.

Los hechos se dieron en un escenario de elevado riesgo de avalanchas en Europa. Durante el último mes, al menos 17 personas murieron en las montañas nevadas de la región, producto de las intensas nevadas o las condiciones climáticas inestables.

