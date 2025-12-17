Confirmaron que María Corina ya abandonó la ciudad de Oslo, estos son sus planes ahora

El coordinador asuntos internacionales del Comando con Venezuela, Pedro Urruchurtu, informó que la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, «se encuentra bien» y en recuperación, luego de que trascendiera información sobre que había sufrido una fractura vertebral durante la operación en la que salió de Venezuela.

«Durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación», precisó con respecto al estado de salud de la líder política.

No obstante, no ofreció nuevos detalles con respecto a la fractura que sufrió. Aunque reveló que ya abandonó Noruega.

«Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo», concluyó.

Anteriormente, sus portavoces también habían confirmado la fractura, pero no dieron detalles. «Está confirmada la fractura vertebral», indicaron en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

«Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo», añadieron.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero con el mar agitado. La lesión se la diagnosticaron en el hospital universitario Ullevål DE Oslo, precisa el Aftenposten.

A pesar de la fractura se le vio saltando una barrera de seguridad para saludar a simpatizantes suyos en la capital noruega, en su primera aparición pública en Noruega.