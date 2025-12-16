«Un acto típico de piratería»: Gobierno de Maduro urgió acciones de la ONU ante incautación de petrolero

El representante del gobierno de Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, anunció que entregaron una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denunciando la incautación de un petrolero venezolano por parte de los Estados Unidos.

«Se denuncia el robo del tanquero petrolero Skipper por parte del gobierno de EEUU en un acto típico de piratería, totalmente violatorio del derecho internacional», dice parte del comunicado entregado.

«Cuyos tripulantes fueron secuestrados y a la fecha de hoy permanecen desaparecidos. Se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano correspondiente a una operación comercial regular, legítima», añadió.

En este sentido, señaló que constituye un robo descarado de activos que «no pertenecen a los Estados Unidos, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un estado miembro de la ONU».

«Este no es un hecho aislado, el mismo se inscribe en una política sostenida de coerción y agresión contra Venezuela, caracterizada por la aplicación prolongada de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas que hoy derivan en una práctica aún más grave, la piratería marítima», asentó.

«Dicha práctica, independiente de quien la ejecute está expresamente prohibida en el derecho internacional», manifestó.

Moncada urgió acciones por parte de la ONU para evitar que esto se repita. «Tolerar o normalizar este tipo de conductas, equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional, lo resuta absolutamente incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».

PETICIONES A EEUU

Para finalizar, Moncada realizó tres peticiones al gobierno de los Estados Unidos.

«El gobierno de Venezuela exige a EEUU la liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada, la devolución del petróleo venezolano confiscado en altamar y el ceso de inmediato de cualquier acción de fuerza o interferencia contra la comercialización legal del petróleo venezolano», pidió.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2025 en aguas internacionales del Caribe, cuando EEUU interceptó un barco privado dedicado al comercio de petróleo venezolano.