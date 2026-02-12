Condenaron a cuatro años de cárcel a exfuncionario del kirchnerismo tras el escándalo del maletín de Antonini Wilson

La justicia argentina detuvo este miércoles a Claudio Uberti, quien controlaba los concesionarios viales en el kirchnerismo, y deberá pagar una condena de cuatro años y seis meses de prisión por su participación en el caso de la maleta con 790.550 dólares que ingresó al país en agosto de 2007 el empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo defensivo del exfuncionario por incumplimientos formales. Por tal motivo, la condena dictada en las instancias anteriores quedó firme y habilitó la ejecución inmediata de la pena de prisión.

Uberti rendirá cuentas ante la justicia al tratarse del coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado, por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa.

En esta línea, la corte también ha condenado a otros exfuncionarios aduaneros a penas menores que van entre 10 meses a un año de prisión en suspenso por encubrimiento de contrabando agravado.

RECONSTRUCCIÓN DEL CASO

La madrugada del 4 de agosto de 2007, un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), en el marco de gestiones vinculadas a acuerdos energéticos bilaterales.

Entre los pasajeros se encontraban Uberti; su secretaria privada, Victoria Bereziuk; el entonces presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa; y el empresario venezolano Antonini Wilson. También viajaban hombres de negocios vinculados a Pdvsa.

Durante el control aduanero, una agente policial insistió en revisar una maleta que no había pasado por el escáner. Al abrir el equipaje se encontraron los dólares.

Aunque el empresario dijo que se trataba de unos 60 mil dólares, el conteo posterior determinó que el monto ascendía a 790.550 dólares, en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria.

Autoridades argentinas incautaron el dinero y lo destinaron a jardines de infantes de zonas vulnerables. Mientras tanto, Antonini Wilson participó ese mismo día de un acto en la Casa Rosada y luego escapó a Estados Unidos donde logró evadir los pedidos de extradición por parte de la justicia argentina.

No obstante, en Estados Unidos, Antonini Wilson colaboró con el FBI y declaró que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Por este caso, la justicia estadounidense condenó en Miami a tres venezolanos y a un uruguayo por actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez para intentar comprar el silencio del empresario.

Mientras que en Argentina, los juicios se extendieron por casi 20 años. Según señaló en 2024 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, el hecho no se limitó al intento de ingreso de la maleta con dinero, sino que formó parte de un entramado destinado a frustrar el ejercicio de los controles aduaneros.