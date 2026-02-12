Trump desautoriza a magnate energético en negociaciones petroleras con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó este jueves a Harry Sargeant III, un magnate energético estadounidense que estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país.

«Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado», advirtió.

Sin embargo, indicó que «sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país».

Según varios medios, Sargeant mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a Pdvsa.

El empresario habría asesorado a la Administración Trump sobre cómo reabrir la puerta a compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano tras la captura de Maduro.

De acuerdo al The Wall Street Journal, el empresario, de 68 años y expiloto de élite, ha jugado en ocasiones al golf con Trump y también mantenía relación con Maduro, quien lo llamaba cariñosamente «abuelo», lo que le permitió convertirse en un punto de contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores.