EEUU

Trump desautoriza a magnate energético en negociaciones petroleras con Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó este jueves a Harry Sargeant III, un magnate energético estadounidense que estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país.

«Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado», advirtió.

Leer Más

Brad Lander, actual contralor de la ciudad de Nueva York (EEUU) y aspirante demócrata a la alcaldía, fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unido (ICE, por sus siglas en inglés) y el FBI a las afueras de una corte de inmigración en Federal Plaza 26, Manhattan.  
EN VIDEO: Candidato a alcalde de Nueva York fue arrestado por ICE, así apoyaba a migrantes
Nuevo bajón eléctrico afectó Caracas y varios estados la tarde de este 28Nov
VIDEO: Trump confirmó ‘ataque letal’ «contra barco con drogas que provenía desde Venezuela»

Sin embargo, indicó que «sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país».

Trump

Según varios medios, Sargeant mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a Pdvsa.

El empresario habría asesorado a la Administración Trump sobre cómo reabrir la puerta a compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano tras la captura de Maduro.

De acuerdo al The Wall Street Journal, el empresario, de 68 años y expiloto de élite, ha jugado en ocasiones al golf con Trump y también mantenía relación con Maduro, quien lo llamaba cariñosamente «abuelo», lo que le permitió convertirse en un punto de contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

AN difiere segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía, estos son los artículos aprobados
Venezuela
¿Por qué falló Digitel? Esta sería la causa, según su presidente
Venezuela
maleta
Condenaron a cuatro años de cárcel a exfuncionario del kirchnerismo tras el escándalo del maletín de Antonini Wilson
Mundo