Con bandera en mano y muchos aplausos, así salió de la cárcel la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez tras casi cinco años

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, salió en libertad este jueves luego de pasar cuatro años y siete meses en prisión.

Áñez apareció con una bandera de Bolivia en las manos y acompañada por sus dos hijos, mientras que una multitud la ovacionaba a las afueras de la cárcel de Miraflores.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria, cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer, yo lo asumí aún sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, manifestó ante sus simpatizantes.

De igual forma, rechazó el trato que le dieron mientras estuvo privada de libertad, afirmando que la trataron «como una verdadera delincuente, sin compasión alguna». Además, aseguró que la justicia no actuó conforme a las leyes. “Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de Justicia puedan actuar conforma a la norma”, en referencia a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 17 de agosto.

Con la tricolor en mano, sale del penal de Miraflores Jeanine Áñez La expresidenta @JeanineAnez salió este jueves del penal de Miraflores, tras 1.710 días de #detención, portando una bandera mientras caminaba hacia su #libertad. La medida se produjo luego de que el Tribunal… pic.twitter.com/Nx5UTV4DPN — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) November 6, 2025

El nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años en su contra y ordenó su liberación inmediata. El organismo aceptó una revisión extraordinaria de sentencia presentada por su defensa, en la que argumentaba que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria como fue procesada.

Áñez recibió la condena por haber perpetrado un golpe de Estado tras la denuncia de Evo Morales. La dirigente asumió la presidencia cuando no era la presidenta del Senado, sino que era la segunda vicepresidenta. La oposición consideraba que su ascenso inconstitucional respondió al fraude electoral en los comicios fallidos de 2019.

«En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral», reafirmó Añez al salir de la cárcel.

«Tengo la frente en alto porque no tengo ninguna cola o dedo que me apunte», aseguró Jeanine Añez luego de abandonar la cárcel de Miraflores pic.twitter.com/YghsDtBzUc — ERBOL (@ErbolDigital) November 6, 2025

Se tiene previsto que Áñez permanezca en la ciudad de La Paz durante los próximos días y asista al acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz que se celebrará este sábado en la sede de Gobierno.

Posteriormente, su hija anunció que viajará a la ciudad de Trinidad para reencontrarse con su familia.