El dardo de Milei sobre la situación en Venezuela, así respondió a los insultos de Maduro

El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que una salida a la crisis actual en Venezuela es «complicada».

«Eso es lo que la gente no entiende del socialismo, una vez que se instauran en el poder no tienen problema de recurrir a las herramientas que sean con tal de retener el poder. Si tienen que hacer fraude hacen fraude, si tienen que encerrar opositores lo hacen y si tienen que matar gente lo hacen», dijo durante una entrevista con La Derecha Radio.

«Por eso, es complicado la pelea contra el socialismo, porque el canto de la sirena está guiado por la envidia. La gente no va a aceptar que tiene envidia, porque eso sería aceptar que es una basura de persona, pero la izquierda trabaja sobre eso, pero el problema es que tiene consecuencias sobre los derechos de propiedad y por ende sobre el funcionamiento del sistema de precios y sobre el sistema económico, por lo que terminan generando siempre empobrecimiento», añadió Milei.

De igual forma, destacó los síntomas que a su juicio tiene dicho sistema de gobierno. «Además, ellos son los campeones de los derechos, pero son los primeros en recortar derechos».

Asimismo, respondió a Maduro, quien lo había llamado anteriormente nazi. «Un dictador que hace fraude. Los hechos hablan por sí mismos. Fue una elección y perdió escandalosamente y como no le gustó los resultados de las elecciones, ahora está persiguiendo a sus opositores».

«Que me insulte ese energúmeno es un premio, casi que es un halago», concluyó.