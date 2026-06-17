¿Le prohibirán salir de España? Rodríguez Zapatero compareció ante un juez, defendió su «inocencia y honradez»

(EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este miércoles su inocencia, ha asegurado que siempre ha actuado «con decencia y honradez» y en un comunicado ha pedido a los ciudadanos que confíen en él porque «la verdad se abrirá paso».

Según ha explicado tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional en la causa de Plus Ultra, ha presentado al tribunal «una autorización universal voluntaria» para demostrar que no tiene fuera del país sociedades, dinero, productos financieros u otros activos con titularidad suya directa o indirecta.

«No tengo absolutamente nada fuera de España», subraya.

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29 DÍAS DE SILENCIO

Zapatero comienza su comunicado dando las gracias a los periodistas por la espera, y también a la ciudadanía, tras haber guardado silencio durante 29 días, «preparando este momento y los que vendrán».

Señala que calló por respeto a la Justicia y al juez, que era quien primero debía escucharle, y asegura que en los próximos días irá dando las explicaciones oportunas.

«Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza», subraya.

Asegura que, cuando uno se sabe «completamente inocente» y confía plenamente en la Justicia, «lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada» si cree las cosas que se afirman sobre él.

Por ese motivo se dirige a todos esos ciudadanos y les pide confianza: «No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán», concluye.

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PASAPORTE DE RODRÍGUEZ ZAPATERO

El juez José Luis Calama rechazó este miércoles la petición de la Fiscalía de retirar el pasaporte al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no impuso ninguna medida cautelar tras tomarle declaración como investigado en el caso Plus Ultra.

Calama admitió que la declaración de Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra, si bien tiene en cuenta que el exlíder socialista es una persona de pública notoriedad, una circunstancia «que dificulta de manera evidente» que pueda huir de la justicia.

No atendió así el juez a ninguna de las peticiones de las acusaciones tras oír la versión del expresidente, que sólo contestó a las minuciosas preguntas del magistrado y de su abogado.

La Fiscalía y las acusaciones populares de Partido Popular (PP) y Ciudadanos habían solicitado la retirada del pasaporte -incluido el diplomático-, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, mientras que otras cuatro acusaciones -Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum- pedían el ingreso en prisión provisional del exjefe del Ejecutivo.

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, declaró ante Calama, juez de la Audiencia Nacional, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

A ello se suma el delito fiscal y de contrabando que recientemente le imputó el magistrado por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía durante un registro, un asunto sobre el que de momento guardó silencio y prometió hablar en unos días.