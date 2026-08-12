COLOMBIA: Una venezolana desapareció en Pereira tras el terremoto, su edificio colapsó

Una mujer venezolana de 68 años se encuentra desaparecida en Pereira, Colombia, luego de que su edificio colapsara por el devastador terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

La desaparecida responde al nombre de Nuurmy Mckencie Gallardo, de quien no hay rastro desde el movimiento telúrico.

Su hija, Estefany Gallardo, viajó desde Medellín tras la emergencia y halló el inmueble de su madre severamente aplastado por el colapso del segundo y tercer piso, según informó a Shirley Varnagy en su programa radial.

Pese a ingresar entre los escombros para llamarla a gritos, y a pesar de remover parte de los escombros y ver otros cuerpos que no correspondían a su familiar, no logró dar con su paradero ni tuvo respuesta alguna.

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Nuurmy trabajaba a media cuadra del Centro Comercial Victoria. Su hija hizo un llamado urgente a los organismos de rescate en Colombia para que desplieguen maquinaria pesada que permita remover los escombros o demoler la estructura desde arriba y lograr rescatar a su madre y a las demás personas atrapadas.

En este sentido, destacó que ante esta emergencia cualquier apoyo es crucial.