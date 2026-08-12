Dos venezolanos entre los fallecidos del terremoto en Colombia: quedaron sepultados bajo los escombros de una casa

Una pareja de venezolanos, oriundos del municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, murió al quedar atrapada bajo los escombros de una casa que colapsó durante el terremoto registrado este lunes, 10 de agosto, en Pereira (Colombia).

Las víctimas fueron identificadas como Deisi Rodríguez Mejía, de 39 años, y su esposo, Darwin González (49), quienes residían desde hace aproximadamente cinco años en la ciudad colombiana, en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con el testimonio de Gloria Rodríguez, hermana de Deisi, ofrecido a Diario La Nación, la pareja se encontraba dentro de una estructura de tres pisos cuando ocurrió el movimiento telúrico. El inmueble se desplomó y ambos quedaron sepultados entre los escombros.

Rodríguez se dedicaba a la venta de repuestos para vehículos, mientras que González trabajaba como mecánico de motocicletas, oficio que también desempeñó durante sus años en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.

En medio de la tragedia, una hermana menor de Deisi, de 30 años, logró sobrevivir junto con su hijo de 11 años y su sobrina de 10, luego de que los tres consiguieran salir de la vivienda apenas unos segundos antes de que la estructura colapsara.

Deisi Rodríguez pasó gran parte de su vida en el barrio San Isidro de Ureña. Tras casarse, se estableció en el sector Las Comunas y posteriormente se trasladó junto con su esposo a Pereira en busca de mejores oportunidades. Además de su nacionalidad venezolana, también tenía ciudadanía colombiana.

Ante la pérdida, los familiares de la pareja solicitaron apoyo para cubrir los gastos de los trámites correspondientes y trasladar los cuerpos hasta la frontera entre Venezuela y Colombia, donde esperan darles sepultura.

TERREMOTO EN COLOMBIA

El terremoto que sacudió el lunes a Colombia es el más fuerte en lo que va de este siglo en el país, mientras las autoridades todavía contabilizan sus daños y buscan entre los escombros a los supervivientes de esta tragedia.

Por el momento, el sismo ha causado cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que las personas fallecidas son 181 hasta ahora.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

El Chocó, uno de los departamentos más pobres y olvidados del país, está ubicado en la región del Pacífico. San José del Palmar limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, las regiones más impactadas por las ondas sísmicas.

Pereira es un municipio y capital del departamento de Risaralda, la región donde fallecieron los venezolanos por el terremoto.