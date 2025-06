Cirujana venezolana acusada de trabajar sin licencia en Dominicana fue liberada y anunció «acciones legales» contra sus detractores

La cirujana venezolana Karla Moya, acusada de ejercer la medicina sin licencia en República Dominicana, quedó en libertad el martes de esta semana, tras pasar cuatro meses en prisión, y adelantó que iniciará «acciones legales» contra sus detractores.

Moya leyó una breve declaración al salir del tribunal, donde determinaron que nunca ejerció sin licencia en ese país, como denunciaron sus acusadores.

«Tengo que afirmar que nunca me presté a ejercer medicina ilegal y mucho menos a realizar cirugías plásticas como me acusaron mis detractores y colegas de mi mismo país radicados aquí, en la República Dominicana. Los que se prestaron a levantarme tan cruel acusación hicieron un daño increíble a mi imagen profesional y a mi estabilidad económica», explicó la venezolana.

En este sentido, tildó de «pesadilla» lo que tuvo que vivir junto a su familia por lo que agradeció a los que siempre confiaron en su inocencia.

«También quiero agradecer a los buenos dominicanos que a lo largo de este tortuoso proceso, cumplí cuatro meses de prisión, confiaron en mi honradez dándome su solidaridad y apoyo a lo largo de este vía crucis», indicó la criolla.

Por último, resaltó los duros momentos que le toco vivir y reiteró su intención de llevar ante la justicia a quienes «falsamente» la acusaron.

«Como madre, hija y profesional he tenido que vivir momentos muy difíciles que nunca pensé vivir en este bello país que he elegido como mi segunda patria. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra los que se prestaron a esta vil acusación de la que hoy he sido liberada, gracias a Dios, a la decisión de los tribunales y jueces que aplicaron su justa administración de justicia, recuperando así mi reputación como profesional y como ser humano», sentenció.

DENUNCIADA POR UNA PERIODISTA DOMINICANA

Es importante recordar, que a Moya la denunció una periodista dominicana, quien la grabó clandestinamente en la clínica donde trabajaba.

La comunicadora, Piera Mora, la acusó de ejercer medicina sin poseer un título universitario en el área.

Mora aseguró en un reportaje que ni el título de médico cirujano de la UCV, de fecha 20 de julio de 2008, ni el de postgrado, figuran en los libros de egresados de esa casa de estudio.

La comunicadora también afirmó que contactó al Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología en Venezuela, desde donde le indicaron que Moya depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales.