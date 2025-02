Cierran puntos de regularización de venezolanos en Colombia: «No me pueden solucionar»

Migración Colombia confirmó el cierre temporal de los puntos de regularización para migrantes venezolanos, después de que se congeló la entrega de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El organismo indicó que el cese de la cooperación internacional impacta directamente la regularización de los migrantes. Uno de los programas afectados por el cierre de la Usaid son los llamados Puntos Visibles.

Estas eran instalaciones en donde los venezolanos recibían orientación sobre el Estatuto Temporal de Protección (ETP). Así pues, los migrantes podían regularizar su estancia en Colombia, trabajar y acceder a ciertos servicios sociales.

Los Puntos Visibles fueron instalados en 2022. Se trataba de una colaboración entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo el Programa de Estabilización Comunitaria del Usaid, y Migración Colombia.

MIGRANTES EXPUESTOS

Esta medida dejó expuestos a decenas de miles de migrantes que esperaban tramitar el ETP. Así fue el caso de la venezolana Gilmary Cabeza, quien buscó tramitar el Permiso de Protección Temporal (PPT) tras quedar embarazada.

«Me dijeron que no estaban trabajando por los momentos y que no me podían solucionar nada. Que ahorita eso no estaba funcionando hasta nuevo aviso», dijo Cabeza a la Voz de América.

Cientos de venezolanos han llegado en la última semana a Puntos Visibles para solicitar información o finalizar sus trámites. Sin embargo, han descubierto que no hay personal que les indique los pasos a seguir.

Con el cierre de los Puntos Visibles, las autoridades no podrán hacer encuestas socioeconómicas o datos biométricos de los migrantes. Los venezolanos, por su parte, no tendrá acceso a los trámites que les permitan usar el sistema sanitario o trabajar legalmente.