Chile anunció la reapertura de sus consulados en Venezuela a partir de esta fecha

La Cancillería de Chile informó este jueves que los consulados ubicados en Caracas y Puerto Ordaz vuelven a abrir sus puertas y reanudarán progresivamente su atención.

«¡Buenas noticias para los chilenos en Venezuela!», dice la publicación divulgada en sus redes sociales. En esta línea, señaló que a partir del 19 de octubre entregarán pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela.

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, indicó que «esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos».

¡Buenas noticias para los chilenos en Venezuela! 🇨🇱🇻🇪 Nuestros consulados en Caracas y Puerto Ordaz vuelven a abrir sus puertas y reanudarán progresivamente su atención. https://t.co/3IBLlLeLWc — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) October 15, 2026

«Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela», agregó.

Por otra parte, a partir del 26 de octubre se activarán los procesos de realización de trámites para documentos de identidad, inscripciones consulares, actos notariales, entre otros.

Los servicios consulares de Chile en Venezuela no operaban desde enero de 2025, debido a la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países.