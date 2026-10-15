Ataque homofóbico a venezolano en Perú: Familia del agresor pidió disculpas y Fiscalía abrió investigación

La familia de Augusto Nava, el sujeto que hizo un ataque homofóbico contra un venezolano en Perú, pidió disculpas a los afectados y aseguró que el victimario fue internado en un centro de salud para recibir atención psiquiátrica.

El video de Nava diciendo a dos hombres que irían «al infierno» se viralizó rápidamente en redes sociales. El escándalo llegó hasta un punto en que la familia del sujeto pidió disculpas «por el temor y el daño causado».

«Es evidente que se trata de una persona que no estaba en sí. (…) En una crisis de esta gravedad pueden alterarse profundamente el juicio y la percepción de la realidad», indicó la familia en un comunicado.

Según esta versión, el episodio de Nava estuvo vinculado a su diagnóstico de trastorno bipolar tipo I. El sujeto fue internado en un centro de salud, en donde los médicos estarían evaluando las causas de la crisis.

El tratamiento ahora estará enfocado en que Nava no puede sufrir una nueva crisis, alegando que llevaba varios años estable. La familia afirmó que lo acompañarán en el proceso de recuperación.

NAVA INVESTIGADO

El mismo día en que la familia de Nava pidió disculpas, la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo puso en marcha una investigación sobre lo ocurrido.

De acuerdo al medio peruano El Comercio, Nava es sospechoso del delito de discriminación por el ataque homofóbico. Ahora el Ministerio Público recopilará los videos de cámaras de seguridad, citarán testigos y harán pesquisas psicológicas.

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Los hechos se dieron el martes en un local de McDonald’s, en la ciudad de Lima, cuando Nava amenazó a dos hombres por su orientación sexual. «Yo soy homofóbico, todos los cabros no se me acerquen, es un favor que les pido», dijo en pleno establecimiento.