Cayó el 'Spiderman venezolano' que tenía azotados a varios vecinos, lo dejaron amarrado a un poste

Momentos de tensión se vivieron hace pocos días en una calle de la ciudad de Huaycán, en Perú, cuando los vecinos estaban hartos de las fechorías de un ladrón e hicieron justicia por mano propia.

De acuerdo al medio peruano Panamericano, el ladrón se hacía llamar el ‘Spiderman de Ate’, por el distrito donde ocurrían los crímenes. El sujeto, aparentemente, era un venezolano, aunque su identidad no ha sido difundida.

Los vecinos alertaron que el ladrón trepaba paredes y rejas con gran agilidad, logrando ingresar a las viviendas de la zona. Así pues, robaba dinero en efectivo y numerosos objetivos de valor.

En esta semana, los vecinos se hartaron de los hechos delictivos y consiguieron atrapar al ladrón in fraganti. Luego llamaron a las autoridades y dejaron al sospechoso amarrado desnudo en un poste de la zona.

ANTECEDENTES DEL LADRÓN

Los habitantes de la zona manifestaron que tomaron la justicia por su propia mano ante la inacción de las autoridades. Supuestamente, el ladrón fue detenido en varias ocasiones, pero la policía lo liberaba luego de unos días u horas.

«En la comisaría de Huaycán ya lo conocen. Dicen que no pueden intervenirlo porque es indigente, pero sigue robando», dijo uno de los vecinos. El ladrón ha sido detenido tanto por hurto como por robo.

Su modus operandi es el mismo en la mayoría de los casos: aprovechar la falta de vigilancia en la zona e ingresar a las viviendas por los balcones. Luego escapapor los techos cercanos o hacia un parque sin iluminación.

