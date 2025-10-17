VIRAL: Un gallo mató a picotazos a su propio criador en plena preparación para una pelea

Un criador de gallos de pelea, llamado Jorge Luis Castillo Corzo, murió tras ser atacado por uno de sus propios animales en la localidad de Paramonga, Perú. La agresión se viralizó en redes sociales y conmocionó a miles de personas.

Los hechos se dieron hace pocos días en el sector Las Delicias, en la provincia de Barranca. De acuerdo al medio Excelsior, Castillo murió cuando estaba preparando a uno de sus gallos para una pelea.

En las imágenes se aprecia que el gallo, sin razón aparente, se abalanzó de forma repentina sobre Castillo. Así pues, le clavó las espuelas metálicas en la pierna y le causó un grave corte.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y miles de internautas quedaron impactados por las imágenes. Sin embargo, pocos conocían los detalles de las lesiones mortales que sufrió Castillo.

MUERTE DE CASTILLO

Reportes extraoficiales indican que las espuelas perforaron la arteria femoral de Castillo. En cuestión de segundos, el hombre tenía una hemorragia masiva en su pierna y los presentes le brindaron primeros auxilios.

Las lesiones eran demasiado graves y Castillo tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital 7 de Junio. A pesar de su rápido ingreso al centro de salud, murió poco después por la severa pérdida de sangre.

🇵🇪 | Gallo de pelea mata a su dueño en Perú. Un hombre murió tras ser atacado por el gallo de pelea que entrenaba. pic.twitter.com/9llL5VBb0l — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 16, 2025



La muerte de Castillo generó un amplio debate en redes sociales, entre quienes promueven la prohibición de las peleas de gallos, al calificarlas de maltrato animal, y quienes las defienden como una tradición cultural.

En diciembre del año pasado, la Comisión de Cultura del Congreso de Perú dictaminó a las peleas de gallos como manifestaciones culturales. La medida buscaba «proteger tradiciones arraigadas en varias regiones».