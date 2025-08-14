Cayó el ‘Gordo Alex’, líder del Tren de Aragua en Chile y vinculado al crimen de Ronald Ojeda

La policía chilena detuvo la noche del miércoles a Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, uno de los líderes de la banda del Tren de Aragua que está vinculado al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público sostuvo que el detenido es de nacionalidad venezolana y era integrante de la facción «Los Piratas».

El “Gordo Alex” era investigado como autor intelectual de una serie de secuestros en el país. De acuerdo a la investigación policial, Henríquez Pineda fue uno de los falsos funcionarios de la Policía De Investigaciones De Chile (PDI) que llevó a cabo el secuestro del exteniente venezolano.

La @PDI_CHILE, en coordinación con el equipo Fiscalía ECOH, detuvo a Alfredo José Henríquez Pineda, alias «Gordo Alex», uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua. Según la investigación, el detenido habría participado directamente en la captura de la… pic.twitter.com/XOApEn1Y1Y — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) August 14, 2025

Además, regresó recientemente a Chile para retomar el liderazgo de la organización criminal.

“Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar los distintos brazos de esta estructura transnacional“, señaló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe BIPE Antisecuestros Metropolitana.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

DETUVIERON A IMPLICADO EN CASO DE RONALD OJEDA

El sujeto fue capturado este miércoles tras varios operativos y allanamientos registrados en los últimos días en Santiago de Chile.

El fiscal Héctor Barros sostuvo que las autoridades estaban investigando el secuestro de un empresario en Quilicura. Sin embargo, apuntó que «tuvimos varias diligencias y a partir de esas, Carabineros logró controlar a uno de los que estaba ahí y era uno de los sujetos de interés que teníamos en la causa del homicidio del teniente Ronald Ojeda».

«Hemos ampliado la detención de esa persona. Por lo tanto vamos a tener una audiencia de formalización el próximo lunes, donde le vamos a formular los cargos», dijo al Diario de Cooperativa.

Asimismo, Barros recordó que ya se han realizado operativos para detener a miembros de esta célula del Tren de Aragua. Aunque, aclaró que el «Gordo Alex» tenía un rol importante en el grupo delictual.

«Estas organizaciones criminales son muy jerárquicas, piramidales para decirlo de manera más gráfica. Desde que ocurre en febrero del 2024 el secuestro de Ronald Ojeda, ha pasado bastante tiempo. Hemos desarticulado la organización de Los Piratas del Tren de Aragua, ya tenemos 25 detenidos», dijo.