Cayeron extorsionadores venezolanos en Perú, usaban brujería para su «protección»

Las autoridades peruanas desarticularon la semana pasada a la banda Clan del Norte Nueva Generación, dedicada a la extorsión en el distrito de Ate. Siete venezolanos resultaron detenidos en el operativo.

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional se encargó de las investigaciones contra la banda. Tras identificar a varios integrantes, los agentes ejecutaron un amplio operativo en la urbanización Sanar Rosita.

De acuerdo al medio peruano Panamericana, las autoridades detuvieron a tres mujeres y cuatro hombres en viviendas de la urbanización. Además, incautaron cuatro vehículos de la banda, 10 celulares y cuadernos con nombres, datos y montos.

Uno de los aspectos más impactantes del procedimiento fue el hallazgo de un altar con elementos de brujería, incluyendo un crucero sumergido en agua. Se presume que los integrantes de la banda usaban «rituales de protección» para cometer delitos.

CASO CONTRA LA BANDA

El presidente peruano, José Jerí, lideró el operativo contra la banda y aclaró que los detenidos se dedicaban a la extorsión. Además, confirmó que el grupo criminal está conectado con un atentado contra un empresario en la localidad de Los Olivos.

«Ellos tienen herramientas, pistolas, revólveres, fusiles, tienen drones. Cada vez la delincuencia va evolucionando lamentablemente en su accionar y nosotros como Estado tenemos que responder también en tiempo real», dijo Jerí.

La banda extorsionaba a transportistas y llegó a quemar varios autobuses, a la vez que obligaba a sus víctimas a poner stickers con armas y calaveras en sus vehículos. Además, tenían en sus carros imágenes de Pablo Escobar, fallecido líder del extinto Cártel de Medellín.