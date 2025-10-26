Mundo

Cayeron dos sospechosos del robo de película al Museo de Louvre, así fueron detenidos

Louvre

Autoridades francesas detuvieron la noche del sábado a dos sospechosos por el robo de película del Museo de Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre, confirmó la Fiscalía de París en las últimas horas.

De acuerdo con la información revelada, a uno de ellos lo arrestaron cuando intentaba salir del país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle. Tenía como destino a Argelia.

Las investigaciones que condujeron al arresto de los aprehendidos se iniciaron a consecuencia del casco de moto que perdió uno de los ladrones. El ADN de dos cabellos hallados en su interior correspondería a un delincuente fichado por la Policía francesa, lo que llevó a las detenciones, reseñó Le Parisien.

Trascendió que el origen del robo sería un encargo.

HABRÍA MÁS DETENIDOS POR EL ROBO

La Fiscalía de París señala que se detuvieron a «varios» presuntos sospechosos del robo en el Louvre. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirmaron solo dos arrestos. La Fiscalía solo ha dado detalles de una de las aprehensiones, ocurridas el sábado por la noche en dicho aeropuerto.

Algunas fuentes ligadas a la investigación dijeron que otros ladrones quedaron bajo arresto por el asalto al museo en Seine-Saint-Denis. No obstante, la Fiscalía tampoco ha querido confirmar esta información.

Según el ministro del Interior, Laurent Núñez, detrás del robo podría estar un grupo experimentado que podría tener miembros extranjeros.

Los ladrones se llevaron ocho joyas históricas que formaban parte del patrimonio de la realeza francesa. Entre las piezas sustraídas se encuentra la tiara de la reina María Amalia, con incrustaciones de diamantes y esmeraldas.

El millonario robo al Louvre, según los fiscales, fue de un valor estimado de 102,63 millones de dólares.

