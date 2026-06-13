Caso Yulixa Toloza: TSJ dio plazo para que Colombia pueda extraditar a los tres capturados o podrían quedar en libertad

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) otorgó a Colombia un plazo de 90 días continuos para presentar formalmente la solicitud de extradición y las pruebas correspondientes contra los detenidos en el país por el caso de Yulixa Toloza.

El caso involucra actualmente a cinco ciudadanos venezolanos detenidos entre ambos países. En Venezuela permanecen bajo custodia Delgado Hernández y Torres Sarmiento. Ambos fueron capturados el 18 de mayo en Guanare, estado Portuguesa. También está detenido Eduardo David Ramos, arrestado en el estado Aragua y señalado como el presunto responsable de practicar el procedimiento estético.

En Colombia también continúan detenidos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes son investigados por su presunta participación en los hechos.

Según el fallo, el procedimiento se fundamenta en el artículo 9 del Acuerdo de Extradición suscrito en 1911 entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La normativa establece que, si las autoridades colombianas no consignan dentro del plazo la documentación requerida para sustentar la extradición, los solicitados podrían recuperar su libertad. Esto último, conforme a lo previsto en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano.

CASO YULIXA TOLOZA

Yulixa Toloza, de 52 años, murió el pasado 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser. Lo hizo en un centro estético clandestino ubicado en el sur de Bogotá.

Su cuerpo fue hallado posteriormente en una zona rural de Apulo, Cundinamarca. La necropsia practicada por Medicina Legal concluyó que la víctima sufrió una embolia grasa pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y anemia severa derivadas del procedimiento, por lo que el caso fue calificado como una «muerte violenta-homicidio».

La Fiscalía colombiana también analiza la posible imputación por desaparición forzada, mientras la familia de Toloza insiste en que continuará impulsando las acciones judiciales para lograr justicia.