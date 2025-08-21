Caos en Colombia: Al menos siete fallecidos después de que un drone derribara un helicóptero de la policía

Colombia vive momentos de tensión luego de que este jueves fuera derribado un helicóptero de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia y se diera un atentado terrorista en la ciudad de Cali.

El primer atentado ocurrió cuando el helicóptero volaba por el sector Los Toros, zona rural del municipio de Amalfi. En videos que circulan en redes sociales se aprecia una densa columna de humo tras el ataque.

Este es el momento en que derriban el helicóptero de la @PoliciaColombia en zona rural de Amalfi.

Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos.

«Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos. Están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con…



«Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos. Están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con prontitud», dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón.

Detrás del atentado estarían las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de COlombia (FARC), al mando de alias Calarcá. El ataque se dio durante «labores de erradicación manual de cultivos de coca».

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Es…



Reportes preliminares apuntan que el helicóptero fue derribado por un drone, informó Rendón. De acuerdo a Noticias RCN, en la zona operan las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

ATENTADO EN CALI

Pocos minutos después del ataque al helicóptero, ocurrió un atentado terrorista en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. Hasta el momento, la Policía Metropolitana confirmó que una persona murió y otra resultó herida.

Los primeros reportes apuntan que a las 3:05 de la tarde hubo dos fuertes explosiones. En los videos que circulan en redes sociales se aprecia un vehículo envuelto en llamas en medio de la avenida.

🚨 #ATENCIÓN | Una fuerte explosión se registró hace pocos minutos en los alrededores de la base aérea de Cali. Un vehículo habría detonado cerca de la Escuela Militar de Aviación. De manera preliminar, se reportan varios heridos. pic.twitter.com/yDFvuFvO0j — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 21, 2025



Organismos de emergencias se mantienen desplegados en el lugar para atender a las personas heridas por el atentado. Las autoridades buscan determinar si hay más víctimas mortales o lesionados.

Ambos atentados se dieron en medio de una escalada de violencia en Colombia. Además del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, se han dado varios ataques contra funcionarios y la población civil en los últimos meses.