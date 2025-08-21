Mundo

¿Quién maneja el tráfico de cocaína por Venezuela? La contundente respuesta de Petro

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló los grupos que están detrás del tráfico de droga, especialmente de cocaína en Venezuela.

«Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘cártel de los soles’, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países», dijo Petro en respuesta a la senadora colombiana María Cabal.

Leer Más

Arrestaron al dueño de la discoteca que colapsó y dejó más de 230 muertos en Dominicana
Del Carmen Foundation Inc. ha impactado en la vida de más de 2.000 niños venezolanos
«En Venezuela no se ha cometido delitos de lesa humanidad», así le respondió el fiscal a la CPI

En ese sentido, acotó que «quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los Llanos y la Sabana de Bogotá, se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los EEUU y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información».

Asimismo, detalló que miembros de una familia muy importante de Colombia tienen relación con la junta y un político liberal vota en sus reuniones.

LEA TAMBIÉN: ÁLVARO URIBE ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS RECIBIR SU LIBERTAD, ANUNCIÓ LO PRIMERO QUE HARÁ EN LAS CALLES DE COLOMBIA

«Como son jefes de Iván Mordisco, el clan del golfo y la segunda Marquetalia, que perdió a Márquez, más el cartel de narcofiscales, controla la mayor cantidad de cocaína vendida en Colombia, y la transporta por sumergibles y las lanchas rápidas por Colombia y en aeronaves desde Apure por Venezuela. Compran eso sí, funcionarios públicos civiles oficiales o de oposición, y uniformados en Venezuela, pero también muchos más, en Colombia, Panamá y Ecuador», sostuvo.

Además, destacó el trabajo que se ha hecho para combatir a estos grupos. «Las autoridades de Colombia, Ecuador y Venezuela han logrado capturar grandes capos albaneses e italianos que son parte de la junta mundial del narcotráfico, que privilegia Europa en su destino y destruye el gobierno de Haití».

«La consecuencia, señora senadora, de estimular una invasión a Venezuela, traerá como consecuencia, millones en la migración a Colombia y la caída del precio del petróleo a menos de 50 dólares, y quebrará por tanto a Ecopetrol, mientras los extractores de petróleos livianos árabes norteamericanos y rusos, se quedarán con el mercado», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El insólito caso de la adolescente china que traicionó a su novio y lo vendió por $15.000 en frontera de Tailandia y Myanmar
Mundo
Las duras acusaciones del director de la DEA que involucran al Gobierno de Maduro
EEUU
Bancamiga fortalece presencia en Caracas con agencia Los Próceres
Caraota Tips