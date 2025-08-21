¿Quién maneja el tráfico de cocaína por Venezuela? La contundente respuesta de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló los grupos que están detrás del tráfico de droga, especialmente de cocaína en Venezuela.

«Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘cártel de los soles’, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países», dijo Petro en respuesta a la senadora colombiana María Cabal.

En ese sentido, acotó que «quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los Llanos y la Sabana de Bogotá, se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los EEUU y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información».

Asimismo, detalló que miembros de una familia muy importante de Colombia tienen relación con la junta y un político liberal vota en sus reuniones.

«Como son jefes de Iván Mordisco, el clan del golfo y la segunda Marquetalia, que perdió a Márquez, más el cartel de narcofiscales, controla la mayor cantidad de cocaína vendida en Colombia, y la transporta por sumergibles y las lanchas rápidas por Colombia y en aeronaves desde Apure por Venezuela. Compran eso sí, funcionarios públicos civiles oficiales o de oposición, y uniformados en Venezuela, pero también muchos más, en Colombia, Panamá y Ecuador», sostuvo.

Además, destacó el trabajo que se ha hecho para combatir a estos grupos. «Las autoridades de Colombia, Ecuador y Venezuela han logrado capturar grandes capos albaneses e italianos que son parte de la junta mundial del narcotráfico, que privilegia Europa en su destino y destruye el gobierno de Haití».

«La consecuencia, señora senadora, de estimular una invasión a Venezuela, traerá como consecuencia, millones en la migración a Colombia y la caída del precio del petróleo a menos de 50 dólares, y quebrará por tanto a Ecopetrol, mientras los extractores de petróleos livianos árabes norteamericanos y rusos, se quedarán con el mercado», concluyó.