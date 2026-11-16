Oliver Blanco, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, rechazó este lunes las recientes declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien pidió que se hicieran elecciones en Venezuela.

Blanco se pronunció al respecto en su cuenta de X (Twitter), en donde publicó la respuesta de la Cancillería. Desde un principio, calificó de «injerencistas» las palabras de Orsi y desestimó su exigencia.

«Venezuela reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos», apuntó Blanco. En tal sentido, pidió que se mantenga el respeto en las relaciones entre ambos países.

«El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana», acotó Blanco.

BLANCO: «VENEZUELA CONTINUARÁ AVANZANDO»

El canciller no dudó en criticar que Orsi hiciera comentarios sobre la situación política de Venezuela. «La agenda de un presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país», agregó.

Blanco no respondió directamente a la reclamación de Orsi de hacer unas elecciones en Venezuela. Se limitó a asegurar que el país «continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo».

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Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos. El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana. La agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país. Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo. — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 16, 2026



El pronunciamiento se dio poco después de que Orsi hablara sobre Venezuela en un foro de la Nueva Economía Forum. «Hasta que no haya elecciones libres yo ahí no puedo reconocer un régimen republicano democrático como a mí me gusta que ocurra», dijo.

Al igual que en otras ocasiones, Orsi sostuvo que los comicios del 28 de julio de 2024 «no fueron transparentes». Por tanto, sostuvo que «tiene que haber una hoja de ruta (…) que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes».