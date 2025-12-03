Canciller de España pide que la crisis de Venezuela se resuelva «por medios pacíficos»

(EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que la crisis de Venezuela «se tiene que resolver por medios pacíficos» y que España no va a «atizar ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano», en plenas tensiones entre Caracas y Estados Unidos.

«Nosotros tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea», declaró Albares a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.

Añadió que España «siempre va a estar al lado de las soluciones dialogadas, pacíficas y democráticas».

«Lo que nosotros queremos para el pueblo venezolano, exactamente igual que lo que queremos para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, es lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia y justicia social», dijo.

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Albares indicó que sigue «muy de cerca» la situación en Venezuela y que es «uno de los asuntos que ocupa más tiempo ahora mismo en cada uno de sus días».

«Justo según estaba aterrizando, estaba analizando la información que me llegaba. Lo hago día a día», señaló.

Preguntado por si cree que otros Estados miembros de la OTAN apoyarían una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el jefe de la diplomacia española respondió que el país latinoamericano «no está dentro de la órbita de la OTAN ni de las acciones de la OTAN, ni hoy se va a tratar en estos momentos».

«Insisto, yo creo que a lo que tenemos que aspirar todos para el pueblo venezolano es a encontrar una solución democrática a su crisis, dialogada y negociada entre venezolanos. Lo hablo tanto con el Gobierno de Venezuela como con la oposición. Lo hago públicamente, lo hago desde el primer día en que fui nombrado ministro de Asuntos Exteriores de España, que sea respetuosa con el Derecho Internacional y que sea pacífica», expuso.

Albares incidió en que Venezuela es «un pueblo hermano» y que en el país latinoamericano «hay una enorme colonia de españoles», mientras que también se cuenta con «una gran colonia de venezolanos en España».

«Los lazos que tenemos son lazos fraternales. Insisto, yo cuando pienso en Venezuela, en el pueblo venezolano, igual que con el resto de los pueblos hermanos de América Latina, pienso en nuestros hermanos, y quiero para ellos exactamente lo mismo que quiero para el pueblo español», recalcó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia que la nación suramericana señaló en la Corte Penal Internacional como una amenaza contra su soberanía.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que «muy pronto» comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE. UU., más de 80 personas muertas.

EFE