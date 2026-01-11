Canciller de Cuba respondió a Trump y aseguró que tienen «derecho a importar» petróleo de Venezuela

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó este domingo al anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de cortar el suministro de petróleo venezolano a Cuba, al afirmar que «tiene todo el derecho» a importar combustible desde suelo venezolano.

En una publicación en X (Twitter), Rodríguez alegó que la isla «no ha recibido nunca compensación monetaria o material» por los «servicios de seguridad» prestados.

«A diferencia de EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados», acotó el ministro de Exteriores.

Asimismo, dijo que «como todo país», Cuba tiene «absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EEUU».

«El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad. No solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero», apuntó.

EL ANUNCIO DE TRUMP

Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que Venezuela «no enviará más» petróleo a Cuba, país que, señaló, vivió del crudo venezolano «por años» a cambio de servicios de seguridad.

«Cuba vivió, durante muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero no más!», indicó Trump.

Asimismo, dijo que la mayoría de esos cubanos están «muertos por el ataque de la semana pasada en los Estados Unidos». Al mismo tiempo, aclaró que Venezuela ya no necesita protección de «los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años».

«Venezuela ahora tiene los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡Con diferencia!), para protegerlos, y nosotros los protegeremos», señaló.

Finalmente, Trump manifestó lo siguiente: «No habrá más petróleo o dinero que vaya para Cuba. ¡Cero! Sugiero encarecidamente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto».