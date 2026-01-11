¿Habrá más levantamiento de sanciones a Venezuela? Esto reveló el secretario del Tesoro de EEUU

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, adelantó que la administración de Donald Trump podría levantar sanciones adicionales a Venezuela la próxima semana, con el objetivo de dinamizar las ventas de petróleo.

En una visita a una planta de Winnebago Industries, el funcionario reveló que sostendrá encuentros con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Esto, con el fin de coordinar el retorno de estos organismos al país suramericano.

«Estamos despenalizando el petróleo que se va a vender», afirmó Bessent a la agencia Reuters. Asimismo, detalló que el Tesoro diseña mecanismos para facilitar la entrega de las ganancias obtenidas por el crudo actualmente almacenado en embarcaciones.

Cuando se le preguntó sobre la fecha del alivio de sanciones, respondió: «Podría ser la próxima semana». Además, el plan incluye la posibilidad de utilizar aproximadamente 4.900 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) de Venezuela, actualmente congelados en el FMI. El propósito sería financiar la recuperación económica.

El funcionario estadounidense confirmó que ambas instituciones ya establecieron contacto con él. Manifestó la disposición del Tesoro para convertir los DEG venezolanos a dólares. Esta maniobra sería similar al respaldo que otorgó recientemente a Argentina.

LO QUE DIJO EL FMI AL RESPECTO

Mientras tanto, un portavoz del FMI señaló que el organismo monitorea la situación, aunque sin confirmar la reunión. Fuentes del Banco Mundial, por su parte, indicaron a la agencia que evalúan formas de asistencia rápida, comparables a sus intervenciones en Afganistán, Siria o Ucrania tras cambios de sistema político.

Bessent confía en que el sector privado reaccionará con agilidad ante la nueva coyuntura, especialmente las empresas de menor escala. «Creo que será la progresión típica, donde las empresas privadas pueden actuar con rapidez y entrarán en acción con gran rapidez. No han hablado en absoluto de financiación», aseguró.

Estas acciones obedecen a la orden ejecutiva firmada por Trump el viernes, la cual protege los ingresos petroleros venezolanos depositados en EEUU frente a posibles embargos de acreedores. El objetivo, dijo la Casa Blanca, es garantizar que los fondos se utilicen para generar paz y prosperidad.